Kripto para kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

"SPK YETKİLİ OLACAK"

Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak. Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.