ING, BoJ için temmuz ayını işaret etti

"KADEMELİ NORMALLEŞME GÖSTERİYOR"

Ekonomistler, "Aylık faaliyet verileri zaten Mart ayından bu yana kademeli bir normalleşme gösteriyor" değerlendirmesini yapıyorlar.

"Eğer BoJ da ikinci çeyrekte bir toparlanma bekliyorsa, o zaman odak noktası enflasyon ve zayıf JPY üzerinde kalmalı" ifadelerini kullanan ING'ye göre Nisan ayı enflasyonu yüksek baz nedeniyle gevşeyecek, ancak boru hattı enflasyonu önümüzdeki aylar için baskıların arttığına işaret ediyor.

ING yaptığı değerlendirmede. "BoJ'un Temmuz ayında harekete geçmeye hazır olduğuna inanıyoruz, çünkü güçlü ücret artışının hane halkı harcamalarını artırdığını doğruluyor" dedi.