Tesla’nın işten çıkarmayı planları sürüyor

Tesla, bir ay önce başlattığı bir dizi işten çıkarmayı devam ettireceğini ve Kaliforniya'da 601 çalışanı daha işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, şirketin 2023'ün sonlarında 140.000'in üzerinde olan küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracağını söylemişti.