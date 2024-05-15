Honda çalışan sayısını azaltıyor

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, Çin'deki tam zamanlı üretim işgücünü azalttığını ve şimdiye kadar yaklaşık 1.700 çalışanın işten ayrılmayı kabul ettiğini söyledi.

Honda sözcüsü, Honda ile Çin devletine ait otomobil üreticisi Guangzhou Automobile Group arasındaki ortak girişim (JV) olan GAC Honda Automobile'ın bu ayın başlarında işçilere gönüllü işten çıkarmalar yapmak istediğini söylediğini belirtti.

Honda'nın bu hamlesi, BYD gibi yerel oyuncuların artan hakimiyetinin ve acımasız bir fiyat savaşının pazar payı kaybetmelerine neden olduğu Çin'de Japonya'nın eski otomobil markaları için son gerilemeye işaret ediyor.

Çinli tüketiciler içten yanmalı motorlu araçlardan, Japon markalarının yerel rakipleriyle rekabet etmekte zorlandığı segmentler olan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere yöneliyor.

Sözcüye göre, Honda girişiminin gönüllü olarak emekli olmayı kabul eden yaklaşık 1.700 çalışanı, üretim personelinin %14'üne tekabül ediyor.

Girişimin kaç işçi için gönüllü emekliliği kabul edeceğini değerlendirdiğini belirten sözcü, nihai rakamın şu ana kadar ayrılmak isteyen 1.700 işçiden farklı olabileceğini sözlerine ekledi.