Fed üyesi Mester: Fed’in faiz oranlarını sabit tutması uygun

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin durduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ve Fed'in fiyat baskılarının daha da hafiflediğine dair kanıt beklerken faiz oranlarını sabit tutmasının uygun olduğunu söyledi.

11-12 Haziran tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısından sonra emekliye ayrılacacak olan Mester, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Enflasyonun durduğu ya da tersine döneceği sonucuna varmak için henüz çok erken. Geçen yılın ikinci yarısındaki kadar hızlı bir ilerleme kaydedemeyeceğimizden hep şüphelenmiştim" dedi.