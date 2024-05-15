Apara Gündem BBVA Garanti hisselerinin satılacağı haberlerini yalanladı
Giriş Tarihi: 15.5.2024 12:04

BBVA Garanti hisselerinin satılacağı haberlerini yalanladı

BBVA Garanti hisselerinin satılacağı haberlerini yalanladı

Uluslararası finans kuruluşu BBVA, Garanti BBVA'nın hisselerinin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamının asılsız olduğunu ve hiçbir temele dayanmadığını açıkladı. BBVA KAP'a açıklamada bulundu.

BBVA, bazı haber sitelerinde yer alan, BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağına dair haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kamnuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır."

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BBVA Garanti hisselerinin satılacağı haberlerini yalanladı
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