Arjantin Merkez Bankası altıncı kez faiz indirdi

İKİNCİL TAHVİL PİYASASINA KENDİ TAKDİRİNE GÖRE MÜDAHALE EDECEK

Ancak yıllık enflasyon yükseklişini sürdürdü ve %287,9'dan %289,4'e çıktı. Analistler artışın %289,6 olacağı şeklinde görüş belirtmişlerdi.

BCRA, gösterge faiz oranını düşürmenin yanı sıra, mevcut düzenlemeyle belirlenen %2'lik fiyat farkını dikkate almaksızın, ikincil tahvil piyasasına kendi takdirine göre müdahale edeceğini açıkladı.

Pazartesi günü, Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin'in 44 milyar dolarlık programının sekizinci incelemesine imza attı. IMF'nin yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde, bu hareket ülkeye IMF'ye olan borç geri ödemelerini karşılamak için yaklaşık 800 milyon dolarlık bir nefes alma alanı sağlayacak.