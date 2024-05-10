Kamu bankaları ATM’leri tek platformda birleşti

SEKTÖRÜN HİZMET KALİTESİNİN ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

81 ilde 5 bin 600 adet ATM ile müşterilere hizmet sunan platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilmesi ile 19 bin adede ulaşacak.

Bu işbirliği sonucunda ATM'ler ile müşteri alışkanlıklarının değişmesi, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalıp, operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve sektörün hizmet kalitesinin artması öngörülüyor.

Platformun teknik detaylarının yer aldığı açıklamaya göre, TAM projesi ile üye bankaların müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek. Tüm ATM bileşenleri tek bir merkezde yönetilirken, bu ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak. Kullanılan yeni yazılım sayesinde mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyerek müşterilere tam set olarak hizmet sunulacak. Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin, ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi, bu sayede finansal erişilebilirliğin artırılması sağlanacak.