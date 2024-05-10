Apara Gündem JCR, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
Giriş Tarihi: 10.5.2024 15:18

JCR, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

JCR, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti

Japon derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin Kredi notunu değiştirmezken, görünümünü 'negatif"ten 'durağan'a yükseltti.

JCR, Türkiye'nin kredi notunu 'BB' olarak teyit ederken görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükselttiğini açıkladı.

JCR, yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarının artırılmaması yönündeki para politikasının Haziran 2023'te değiştirilmesiyle belirsizliğin azaldığını belirtti.

Açıklamada, "Enflasyonun kontrolü zaman alabilecek olsa da JCR, yerel para birimi lira veya döviz kurundaki önemli değer kaybının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyor. Ülke merkez bankasının uyguladığı sıkı para politikası ve hükümetin mali konsolidasyon politikası nedeniyle döviz rezervlerindeki düşüş azaldı. Bu nedenlere dayanarak JCR, notlarını değiştirmedi ancak görünümü "negatif'ten durağan'a yükseltti." denildi.

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JCR, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
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