Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam dostu politikalara devam edeceğiz

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. Böylece güncel işsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olurken, istihdam sayısı 32 milyon 588 bine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerini resmi sosyal medya hesabında değerlendirdi.

"İSTİHDAM DOSTU POLİTİKALAR İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Programımız çalışmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor" diyen Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Mart ayına göre 1,4 puan azalmıştır. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5'e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere işgücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.