Bakan Şimşek: Hedefimiz 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefine erişmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliğiyle, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda düzenlenen "Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu"nda konuştu.

Sürdürülebilirliğin tüm dünyada artık ana tema olduğuna işaret eden Şimşek, sürdürülebilir finansın da bu konunun en önemli bileşeni olarak öne çıktığını söyledi.

Şimşek, sürdürülebilir finansın gelecek dönemde giderek büyüyen bir alan olacağına dikkati çekerek, dünyanın sürdürülebilirlik alanında açığın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bazı kimselere göre 4 trilyon dolar olduğunu bildirdi.

Bu alana mutlaka özel sektör kaynaklarının mobilize edilmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani çok taraflı bankaların, kamunun imkanları burada yetersiz kalıyor. Onun için sürdürülebilir finans çok kritik bir alan ve bu alan tüm finans sektörü içinde hızlı şekilde büyüyecek. Bugün itibarıyla sürdürülebilir finans kaynakları, yönetilen finansal kaynaklar global olarak yaklaşık 3 trilyon dolar. Düzenleyici kurumlar, kaynakların sahipleri burada sürdürülebilir yatırımları ön plana çıkaracak yaklaşım içindeler, sürdürülebilirliği esas alıyorlar. Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi yerlerde de fonlamada ön plana çıkan ve büyüyen bir alan burası. Ülkelerin yeşil ürün potansiyeline göre sıralandığı bir araştırmada Çin bir numarada, Türkiye 6'ncı sırada. Bizim açımızdan sürdürülebilir finans, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik kritik bir alan. Bu bir lüks değil, ihtiyaç."