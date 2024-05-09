İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

"PARA POLİTİKASI UZUN BİR SÜRE KISITLAYICI KALMASI GEREKECEK"

Faiz seviyesine bağlı olarak ve ekonomide gevşeme marjını yansıtacak şekilde enflasyonun 2 yıl içinde yüzde 1,9, 3 yıl içinde yüzde 1,6 olacağı belirtilen açıklamada, "Para politikasının, PPK'nin görev alanı doğrultusunda enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerekecek. Kurul, geçen sonbahardan bu yana, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı olması gerektiğine karar verdi." denildi.

Açıklamada, PPK'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde geri döndürmek için ekonomik verilerin gerektirdiği şekilde para politikasını ayarlamaya hazır olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle PPK, iş gücü piyasası koşullarının temel sıkılığına, ücret artışına ve hizmet fiyat enflasyonuna ilişkin bir dizi ölçüt de dahil olmak üzere, kalıcı enflasyonist baskılara ve ekonominin bütünündeki dayanıklılığa ilişkin göstergeleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, önümüzdeki dönemde açıklanacak verileri ve bunların enflasyonun sürekliliğine ilişkin risklerin azalmakta olduğu değerlendirmesini nasıl desteklediğini değerlendirecektir. Bu temelde Komite, Banka faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edecektir."