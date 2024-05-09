BoE Başkanı faiz değişikliği için hazirana dikkat çekti

"İNGİLTERE'DE EKONOMİ VE ENFLASYON DİNAMİKLERİ ABD'DEN FARKLI"

Bailey, İngiltere'de ekonomi ve enflasyon dinamiklerinin ABD'den farklı olduğunu ve son dönemde piyasa beklentilerinde bir miktar ayrışma görüldüğünü ifade ederek, "ABD Merkez Bankasının (faiz indiriminde) önce hareket etmesi gerektiğini ve biz de dahil diğerlerinin daha sonra harekete geçmesini söyleyen bir kanun yok." dedi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonla ilgili bir görev ve hedefleri olduğunu belirterek, "Politika faizinde küçük bir indirime giderek de para politikasının hala kısıtlayıcı olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.