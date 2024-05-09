Apara Gündem Bakan Bolat: İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir
Giriş Tarihi: 9.5.2024 15:43 Son Güncelleme: 9.5.2024 15:56

Bakan Bolat: İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir

Bakan Bolat: İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ilgili alınan ticaretin durdurulması kararının yürürlülükle olduğunu ifade ederek, "Hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail ile ticaretin durdurulması kararı hakkında açıklama geldi. Bakan Bolat, kalıcı ateşkes sağlanana kadar kararın yürürlülükte kalacağını açıkladı.

"İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI KARARIMIZ YÜRÜRLÜKTEDİR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

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Bakan Bolat: İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir
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