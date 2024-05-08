IMF ’Ekonomik büyümeye tehdit’ diyerek uyardı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi olayların küresel ticari ilişkileri Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir şekilde bozduğunu söyledi.

"Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, kiminle ticaret yapacaklarını ve kime yatırım yapacaklarını belirlerken giderek daha fazla ekonomik güvenlik ve ulusal güvenlik kaygılarını göz önünde bulunduruyor." diye konuşan Gopinath, bu durumun ülkelerin giderek daha fazla Çin ve ABD arasında taraf seçmesine yol açtığını sözlerine ekledi.

Gopinath, ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinin "mutlaka kötü bir şey olmadığını" ancak parçalanma eğiliminin "kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminden" uzaklaşılması ve "ekonomik entegrasyondan elde edilen kazanımların önemli ölçüde tersine dönmesi" tehdidinde bulunduğunu söyledi.