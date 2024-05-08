ECB üyesi Wunsch: 50 baz puan indirim için alan var

Para politikasını çok uzun süre sıkı tutmanın çok erken gevşetmekten daha büyük bir risk olduğunu savunan ECB üyesi Pierre Wunsch, daha fazla hamle yapılması gerektiğini belirtti.

Wunsch, "Görünüm sisli olsa da, bu yıl faiz indirimlerine başlamak için bir yol görüyorum" dedi.

"Uzun vadede beklentilerin)çıpasının çözüldüğüne dair bir işaret yokken, çok uzun süre sıkı kalmanın maliyeti, erken bir gevşemenin maliyetinden daha ağır basıyor gibi görünüyor" ifadelerini de kullanan Wunsch, "50 baz puan indirim için alan var, ancak sonrası verilere bağlı" diye konuştu.