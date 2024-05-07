Fed üyesinden enflasyonla mücadele açıklaması

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de fiyat baskılarının büyük ölçüde ekonominin arz tarafındaki iyileşmelerle azaldığı ve işsizlik oranında neredeyse hiçbir değişiklik olmadığı bir yılın ardından, enflasyonla mücadeleyi bitirmenin muhtemelen talebe bir darbe vurmayı gerektireceğini söyledi.

"Geçen yıl arz tarafında çok fayda sağladık" diyen Barkin, ekonominin hızlı büyümesine ve istihdam yaratırken enflasyonun hızla düşmesine olanak tanıyan güçler olarak göçteki artış ve verimlilikteki sıçramaya dikkat çekti.

Barkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "hedefe geri dönmek için talebin biraz daha azalmasına ihtiyacımız olacağını hayal etme eğilimindeyim" ifadelerini kullanırken, Temmuz ayından bu yana %5,25 ile %5,5 aralığında tutulan gösterge politika faizinin mevcut seviyesinin işi yapmak için yeterli olacağı konusunda "iyimser" olduğunu ve ekonominin aşırı ısındığını görmediğini vurguladı.

Ancak Barkin, Fed'in karşı karşıya olduğu risklere ilişkin algısının, enflasyonun beklenenden daha zor kontrol altına alınacağı yönünde olduğunu da söyledi.

Barkin, "Ağırlığım hala enflasyona doğru gidiyor. Bu inatçı bir geri dönüş yolu... Bu geri dönüşün olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu sadece fiyat belirleyicileri agresif artışlar için gerçekten bir şansları olmadığına inandırmanın biraz zaman alacağı anlamına geliyor" dedi.

Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinde biri ve geçen haftaki toplantıda faizleri sabit tutma kararını destekledi.