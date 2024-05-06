ECB üyesi faiz indirimi için tarih verdi

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, hizmet enflasyonunun nihayet gevşemeye başlamasıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

ECB, gelen verilerin politika yapıcıların enflasyonun gelecek yılın ortasına kadar %2'lik hedefe geri döneceğine olan inancını güçlendirmesi halinde 6 Haziran'da bir faiz indirimi sözü verdi.

Lane İspanyol El Confidencial gazetesine verdiği demeçte, "Hem Euro bölgesi enflasyonuna ilişkin Nisan ayı flaş tahmini hem de açıklanan ilk çeyrek GSYH rakamı, enflasyonun hedefe zamanında döneceğine dair güvenimi arttırıyor. Dolayısıyla, bugün itibariyle kişisel güven seviyem Nisan toplantımıza kıyasla iyileşti" dedi.

Lane, önümüzdeki haftalarda daha önemli verilerin yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

Lane, Nisan ayı enflasyon verilerinin nihayet hizmet fiyatlarında ilerleme olduğunu gösterdiğini, ancak bankanın daha sonra dezenflasyonun rayından çıkmamasını sağlamak için hizmetlere odaklanmaya devam edeceğini söyledi.