Bakan Şimşek: Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu ilişkin yaptığı revizeyi değerlendirdi.,
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: EKONOMİYE GÜVENİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına ilişkin, "Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P, ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 4, 2024
S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.
S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.… https://t.co/FKzj4k3Mjd