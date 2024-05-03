iPhone satışları sert düştü

Apple, pandeminin başlangıcından bu yana iPhone satışlarındaki en sert çeyrek dönem düşüşünü açıkladı. Yönetim Kurulu 110 milyar dolarlık ek hisse geri alımını onayladığını duyurarak ABD'de şimdiye kadarki en büyük geri alımını gerçekleştirdi.

Ocak-Mart döneminde iPhone satışları geçen yılın aynı dönemine göre %10'luk düşüş yaşadı. Bu düşüş, pandemi sırasında fabrikaların kapanmasının neden olduğu üretim darboğazlarının o yılki modelin piyasaya sürülmesinin gecikmesine yol açtığı 2020 yılının Temmuz-Eylül döneminden bu yana iPhone satışlarındaki en büyük düşüş oldu.

Apple'ın son çeyrekteki gelirinin geçen yıla göre %4 azalarak 90,8 milyar dolara gerilemesinin ana nedeni iPhone satışlarındaki gerileme oldu. Bu, Apple'ın gelirinin bir önceki yıla göre düştüğü art arda beşinci çeyrek oldu.

Ocak-Mart döneminde Apple'ın karı 23,64 milyar dolar ya da hisse başına 1,53 dolar olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre %2'lik bir düşüş gösterdi.

FactSet Research'e göre Apple'ın hem geliri hem de hisse başına kazancı analistlerin tahminlerinin biraz üzerinde geldi.

Apple, ikinci çeyrek mali gelirinin %4 düşüşle 90,8 milyar dolara gerilediğini ve ortalama analist tahmini olan 90,01 milyar doları aştığını açıkladı.

Apple ayrıca Nisan-Haziran çeyreği için gelirinin bir yıl öncesine göre ılımlı bir şekilde artacağını ve bunun da son dönemdeki erozyon serisini sona erdireceğini öngördü. Cook, Apple'ın Haziran ayında sona erecek olan mevcut çeyreği için iPhone üreticisinin toplam gelirde "düşük tek haneli büyüme" beklediğini söyledi. Wall Street %1,33'lük bir gelir artışıyla 82,89 milyar $'a ulaşılmasını bekliyordu.

Apple, üç aylık temettüsünü %4 artırarak hisse başına 25 sente çıkardığını duyurdu. Şirket ayrıca 110 milyar dolar harcayarak kendi hisselerini geri almayı taahhüt etti.

Artan temettü ve hisse geri alım taahhüdüyle desteklenen Apple'ın hisseleri, haberin çıkmasının ardından seans sonrası işlemlerde yaklaşık %7 yükseldi. Hisse senedi fiyatı bu yıl şimdiye kadar %10 düşerek hissedarların yaklaşık 300 milyar dolarlık servetini eritti.

Apple CEO'su Tim Cook, "Yapay zekanın dönüştürücü gücüne ve vaatlerine inanıyoruz ve bu yeni çağda bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi ve daha fazla detayın yakında açıklanacağı sözünü verdi.