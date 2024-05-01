Mayıs ayı Fed faiz kararı belli oldu

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği kaydedildi.

"YÜZDE 2'LİK ENFLASYON HEDEFİNE YÖNELİK İLERLEME SAĞLANAMADI"

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü anlatıldı. Açıklamaya, son aylarda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı eklendi.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini düşündüğü belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği belirtilerek, faiz oranına yönelik herhangi bir ayarlama yapılırken, gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin değerlendirileceği ifade edildi.

HAZİRAN İTİBARIYLA BİLANÇO KÜÇÜLTME HIZI DÜŞÜRÜLECEK

Fed'in elindeki hazine tahvilleri ile menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, haziran ayından itibaren hazine tahvillerinde aylık sınırın 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürülerek bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyünü küçültme tavanının ise aylık 35 milyar dolar olarak korunduğu ve bu tavanı aşan anapara ödemelerinin hazine tahvillerine yeniden yatırılacağı kaydedildi.

ART ARDA 6 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mart ayında yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.