Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasının 5 bin tona yükseltildiğini duyurdu.
Bakan Bolat resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden olan hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiklerini açıkladı.
FİLİSTİN'DEN HURMA İTHALATI KOTASI 5 BİN TONA YÜKSELTİLDİ
Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı.
'TALEPLERİNİ TÜM İMKANLARIMIZI KULLANARAK KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.
Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını…— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 27, 2024