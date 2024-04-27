Fitch Ratings’ten Türkiye değerlendirmesi

'MALİ DİSİPLİN PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.

'POLİTİKA TUTARLILIĞI KREDİ NOTUNA OLUMLU YANSIYABİLİR'

Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine neden olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

MALİYE POLİTİKASI ETKİNLİĞİ

Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2,6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak yılın geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.