Bakan Şimşek: KDV artışı yapılmadı

GIDADAKİ SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile gıdadaki KDV istismarını önlenecek, KDV oranlarında herhangi bir artış olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu düzenleme ile yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmeyi amaçlanıyor.

KDV ARTIŞI YAPILMADI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, "KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KDV YÜZDE 10 HESAPLANACAK

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.