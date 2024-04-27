Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

30 NİSAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL EDECEK

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Çalışma Meclisi üyelerini 30 Nisan'da kabul edeceğini bildirdi.

İşçinin olmadığı bir Çalışma Meclisi'nin eksik kalacağını ifade eden Işıkhan, bu doğrultuda işçilerin, çalışanların görüşlerini de ele alacak ve değerlendirecek platformlar geliştirdiklerini söyledi.

1 Mayıs'ın işçilerin haklarına ve emeğin değerine dikkati çeken önemli bir gün olduğunu belirten Işıkhan, "Bizler de 1 Mayıs gibi önemli bir günde tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya ve işçi haklarının korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de daha adil, daha güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma dünyası kurmak için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, "geçmişte yaşanan bazı olayların ne yazık ki 1 Mayıs'ın toplumda olumsuz çağrışımlara yol açmasına" neden olduğunu, ancak AK Parti iktidara geldikten sonra bu olumsuz algıyı aşmak ve 1 Mayıs'ı daha pozitif kutlamak için önemli adımlar attıklarını anlattı.

"EMEK VE EMEKÇİ DOSTU POZLARI VERMESİNLER"

Türkiye'de emekçilerle ilgili oluşturulan olumsuz algının 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesiyle ters yüz olduğunu dile getiren Işıkhan, "2010'da 32 yıl aradan sonra Taksim'i kutlamalara açan yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız oldu. 1 Mayıs'ı resmi tatil yapmayı akıllarına getirmeyenler bize emek ve emekçi dostu pozları da vermesinler." değerlendirmesini yaptı.

Bazı kişi ve grupların belli dönemlerde Taksim tartışmaları çıkararak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Işıkhan, "Taksim'de 1977'de yaşanan acıları unutmuyoruz. Bu vesileyle Taksim'de hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Her seferinde emek ve dayanışma gününde Taksim'i de tartışmaların ve gerginliğin parçası haline getirmeyi, orada kaybettiğimiz canların aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz." dedi.

Ülkenin her köşesinde, her meydanında 1 Mayıs'ın özgürce kutlandığını vurgulayan Işıkhan, "İçişleri Bakanımız da açıkladı, Taksim için bir yasak yok, 7 yıldan beri süregelen bir uygulama var. İsteyenlere Taksim Meydanı'na çelenk koyma ve saygı duruşu için de izin verilmektedir. Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde de kutlamalara izin verilmektedir." diye konuştu.

Işıkhan, 1 Mayıs'ı Türkiye'nin büyümesini gerçekleştiren, kalkınmasına destek veren, vatan ve millet sevgisini yüreğinde taşıyan işçilerle birlikte en güzel şekilde günün amacına ve anlamına uygun şekilde kutlayacaklarını kaydetti.

"SENDİKALI İŞÇİ SAYISI 2 MİLYON 495 BİNE ULAŞTI"

AK Parti hükümetleri döneminde sendikal hak ve özgürlükler konusunda evrensel değerleri esas alan önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"2013'te 1 milyon olan sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bine ulaşmış durumda. İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9'lardan yüzde 15'lere kadar çıkardık ancak bunu yeterli görmüyoruz. Sendikalı memur sayısı ise son 21 yılda 650 binden 2 milyon 130 bine yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranını yüzde 47'lerden Avrupa'da olmayan oranlara çıkardık, yüzde 75'lere çıkardık."

CHP'yi sendikalaşma çalışmalarına engel olmakla suçlayan Işıkhan, en son CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu üzerine sendika üyesi kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinin iptal edildiğini, bunun sendikalı kamu personelinin maaşlarında aylık 345 lira azalmaya neden olduğunu anımsattı. Işıkhan, "CHP'nin bu yaptığı emek, emekçi düşmanlığıdır." ifadesini kullandı.