Apara Gündem Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2024 15:48 Son Güncelleme: 26.4.2024 15:48

Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871
09.04.202458.44670.000128.446
19.04.202459.27367.011126.284

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz