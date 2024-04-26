Fransızlar vergilerin artırılacağından endişeli

Bugün yayınlanan bir ankete göre, tüketiciler kişisel mali durumları ve daha geniş ekonomi için daha kasvetli bir görünüm ortaya koyarken, duyarlılık bu ay beklenmedik bir şekilde azaldı. Vistesen bir notunda, bunun muhtemelen bu yıl hükümet gelirlerini desteklemek için vergilerin artırılacağı beklentilerinden kaynaklandığını yazıyor.

Fransa'nın bütçesi geçen yıl daha büyük bir açık vererek Avrupa Birliği kurallarının daha da ötesine geçti ve bakanlar ve politika yapıcılar bu açığı kapatmak için çalışıyor.

Vistesen, "Genel olarak bu veriler, reel gelir büyümesi toparlandıkça tüketicilerin harcamalarında bir toparlanma yaşanacağına dair yakın vadeli hikayemizle tutarlı olmaya devam ediyor, ancak şimdi herhangi bir vergi değişikliği duyurusunu ilgiyle bekliyoruz" dedi.