Faiz kararı belli oluyor

Yılın 4. faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşecek PPK toplantısı sonrası Nisan 2024 Merkez Bankası faiz kararı belli olacak. İşte ekonomistlerin faiz kararı beklentisi…

TCMB FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı bugün gerçekleşecek. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrası saat 14.00'da Nisan 2024 Merkez Bankası faiz kararı belli olacak. Karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Mart 2024'de güçlü sıkı para politikası adımı atarak faiz oranını 500 baz puan artırdı. Bununla beraber faiz oranı yüzde 45 düzeyinden yüzde 50'ye yükseldi.

YILIN 4. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? İŞTE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ…

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

İŞTE YABANCI EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi.

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.

Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.

Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı.

Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

"LİRANIN, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.