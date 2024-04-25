BNP Paribas performansıyla beklentileri aştı

Euro bölgesinin en büyük bankası BNP Paribas, ilk çeyrekte karında ve gelirinde düşüş bildirdi, ancak açıklanan sonuçlar analist tahminlerini aştı.

BNP, yılın ilk üç ayındaki grup net gelirinin bir önceki yıla göre %2,2 azalarak 3,10 milyar Euro'ya (3,31 milyar $) gerilediğini ve Analist tahminlerinin 2,4 milyar Euro olan ortalamasını aştığını söyledi.

Dönem içindeki gelirler %0,4 düşüşle 12,5 milyar euro olarak gerçekleşirken, ortalama analist tahmini olan 12,2 milyar euronun ise üzerinde kaldı. Risk maliyeti - düşük performans gösteren krediler için ayrılan para - analistler tarafından beklenen 819 milyon euronun altında, 640 milyon euro olarak gerçekleşti.

Şubat ayında önemli bir kârlılık hedefini erteleyerek yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Fransız kredi kuruluşu, 2024 yılı için iyimser bir ton yakaladı ve 11,2 milyar euronun üzerinde tam yıl kazanç elde etme hedefini yineledi.

Ayrıca grup gelirleri için yeni bir hedef vererek, 2023 yılı dağıtılabilir satışları olan 46,9 milyar euroyu %2'den fazla aşmalarını beklediğini ve daha önce işaret edilen maliyet azaltma etkilerinin ikinci çeyrekten itibaren başlayacağını söyledi.