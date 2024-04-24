Visa beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Visa, Wall Street tahminlerini aşan bir ikinci çeyrek karı bildirdi. ABD'de kredi kartı harcamalarının artması Visa'nın karının beklentileri aşmasında rol oynadı.

Visa, mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş net gelirin %17 artışla 5,1 milyar dolara veya hisse başına 2,51 dolara yükseldiğini söyledi. Analisler ise hisse başına 2,44 dolar kar bekliyorlardı.

Visa'nın gelirlerinin %40'ından fazlasını elde ettiği ABD'de kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre %6,2 arttı. Dünya çapında ödeme hacmi %8 ve toplam işlem hacmi %11 arttı.

Visa CEO'su Ryan McInerney yaptığı açıklamada, "Tüketici ödemeleri ve yeni akışlardaki trilyonlarca dolarlık fırsata ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle ortaklıklarımızı derinleştirmeye devam etmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

Visa, cari çeyrek için düşük çift haneli aralıkta net gelir artışı öngörüyor. Yılın tamamı için tahminler değişmedi.