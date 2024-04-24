Tesla’nın net geliri düştü

Tesla'nın ilk çeyrek net geliri %55 düştü, ancak şirketin yeni ve daha uygun fiyatlı araçların üretimini hızlandıracağını açıklamasıyla seans sonrası işlemlerde hisse senedi fiyatı yükseldi.



Tesla Ocak-Mart döneminde 1,13 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 2,51 milyar dolardı.



Yatırımcılar ve analistler Tesla'nın bu yıl hisselerindeki düşüşü durdurmak ve satışlarını artırmak için adımlar atacağına dair bir işaret arıyorlardı. Şirket yatırımcılara gönderdiği bir mektupla bunu yaptı ve daha küçük, daha uygun fiyatlı modellerin üretimine önceki tahminlerin öncesinde başlanacağını söyledi.



Yaklaşık 25.000 dolara mal olması beklenen Model 2 küçük arabayı da içeren daha küçük modeller, yeni nesil araç temellerini ve mevcut modellerin bazı özelliklerini kullanacak. Şirket, mevcut ürünleriyle aynı üretim hatlarında inşa edileceğini söyledi.



CEO Elon Musk analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, üretimin "bu yılın sonlarında olmasa bile" gelecek yılın ikinci yarısında başlamasını beklediğini söyledi.



Musk, yeni araçlar için yeni fabrikalara veya devasa yeni üretim hatlarına ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.



Yatırımcı mektubunda, "Bu güncelleme, daha önce beklenenden daha az maliyet azaltımı elde etmemize neden olabilir, ancak belirsiz zamanlarda araç hacimlerimizi daha verimli bir şekilde ihtiyatlı bir şekilde büyütmemizi sağlar" denildi.



Ancak Musk, yeni araçların ne olacağı ve mevcut modellerin varyantları olup olmayacağı konusunda çok az ayrıntı verdi. Bir analiste "Sanırım bu konuda söyleyeceklerimizi söyledik" dedi.



Tesla'nın bu yıl geçen yılki 1,8 milyondan daha fazla araç satmasını beklediğini söyledi.



Şirket ayrıca, gelecekteki kazanç artışı için katalizör olarak tamamen otonom bir robot taksi olarak inşa edilen bir araca güveniyor gibi görünüyor. Musk robotaksinin 8 Ağustos'ta tanıtılacağını söyledi.



Tesla'nın hisseleri Salı günkü kapanış zilinin ardından yapılan işlemlerde %11 yükseldi, ancak bu yıl %40'tan fazla düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi ise bu yıl için yaklaşık %5 artış gösterdi.



Morningstar analisti Seth Goldstein, şirketin geleceği hakkında geçmişe kıyasla daha net bir rehberlik sunduğunu ve yatırımcıların Model 2'nin üretimi ve gelecekteki büyüme konusundaki endişelerini giderdiğini söyledi. Goldstein, "Bence şimdilik hisse senedinin stabilize olduğunu göreceğiz," dedi. "Bence Tesla bugün yatırımcıların yönetimin gemiyi düzelttiği konusunda daha emin hissetmelerini sağlayabilecek bir görünüm sundu."



Ancak ikinci çeyrekte satışların tekrar düşmesi halinde, kılavuzun pencereden dışarı çıkacağını ve endişelerin geri döneceğini söyledi.



Tesla, artan rekabet ve elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle dünya çapındaki satışların yaklaşık %9 düşmesiyle ilk çeyrek gelirinin geçen yıla göre %9 azalarak 21,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.



FactSet'e göre, hisse bazlı tazminat gibi tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda, Tesla hisse başına 45 sent kazanarak 49 sentlik analist tahminlerinin altında kaldı.