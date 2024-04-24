Apara Gündem Kapasite kullanım oranı yükseldi
Giriş Tarihi: 24.4.2024 10:28

Kapasite kullanım oranı yükseldi

Kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,5 puan artarak yüzde 76,7 oldu.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024
Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,0
Haziran76,8
Temmuz77,1
Ağustos76,1
Eylül77,3
Ekim77,4
Kasım78,0
Aralık77,5
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapasite kullanım oranı yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz