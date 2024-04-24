En düşük emekli aylığı için 2 formül masada: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 2 DÜZENLEME GELİYOR

Öte yandan Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşı zammı düzenlemeleri ilgili farklı formüller gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.

Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.