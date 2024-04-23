Fahiş fiyatlara karşı yeni cezalar yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarruf ve fahiş fiyatla mücadele konusunda şu ifadeleri kullandı:

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir.