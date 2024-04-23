Apara Gündem Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kalkıyor
Giriş Tarihi: 23.4.2024 12:09 Son Güncelleme: 23.4.2024 12:14

Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kalkıyor

Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kalkıyor

Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırılacak. Azerbaycan Milli Meclisi konuyla ilgili Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayı onayladı.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin Genel Kurul Toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" görüşüldü. Oylamaya çıkarılan anlaşma kabul edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in de hazır bulunduğu törende Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

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Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kalkıyor
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