Almanya’da şirket faaliyetleri nisanda yükseldi

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisan ayı öncü verileri açıklandı. Buna göre, ülkede martta 47,7 puan olan bileşik PMI, nisanda 50,5 puana çıkarak, son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da, 9 aydan sonra ilk defa faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin üstünde kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, 48,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da nisanda 50,1'den 53,3 puana çıkarak, son 10 ayın zirvesine ulaştı. Öngörüler 50,5 seviyesine yükseleceğine işaret ediyordu.

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 41,9'dan 42,2 puana çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada, "Alman özel sektörü hizmet sektörü faaliyetlerindeki güçlü artışla ikinci çeyreğin başında büyümeye geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bileşik PMI endeksinin 9 aydır ilk kez büyümeyi işaret eden 50 puanı aşması Alman ekonomisinde resesyon sona erdi mi?" sorusunu akla getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunun cevabı pek de kolay değil. Öncelikle, resesyonun ağırlıklı olarak imalat sektöründe yoğunlaştığı, daha geniş ekonominin ise böyle bir gerilemeyi kıl payı atlatmış olabileceği görülüyor. İkinci olarak, üretim biraz daha yumuşak bir hızda daralıyor olsa da imalat için manşet PMI endeksi bu konuda önemli bir değişikliğe işaret etmiyor."

Rubia, "PMI rakamlarını gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminimize dahil ederek, GSYH'nin ilk çeyrekteki tahmini yüzde 0,1'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında genişleyebileceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullanarak, hizmet sektörünün Alman ekonomisi için bir katalizör görevi görebileceğine işaret etti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Euro Bölgesi'nde de bileşik PMI nisanda bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 50,5 puana yükseldi. Endeksin 10 aydan sonra ilk defa faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin üstünde kalması dikkati çekti.