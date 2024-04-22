Fransa MB: ECB’nin faiz indirmesi Fransa’ya yardımcı olacak

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin faizi gevşetmesinin Fransa'nın bütçesini düzeltmesine yardımcı olacağını söyledi.

ECB faiz indirimlerinin Fransa'nın gecikmiş ve çok ihtiyaç duyulan bütçe sıkılaştırmasını gerçekleştirmesi için doğru koşulları yaratmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Fransa'nın bağımsız mali gözlemcisi geçen hafta yaptığı açıklamada, Paris'in bütçe açığını 2027 yılına kadar AB'nin %3'lük üretim sınırına uygun olarak azaltma planlarına sadık kalması için hükümetin eşi benzeri görülmemiş bir bütçe sıkılaştırmasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bazı ekonomistler, muhtemelen 50 milyar avro (53 milyar dolar) tutarında olacak böyle bir sıkılaştırmanın büyüme ve dolayısıyla bütçe açığı üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulundu.

Villeroy bu tür endişelere karşı çıkarak, "Bütçe konsolidasyonunu gerçekleştirmek için elverişsiz bir dönemden geçmiyoruz" diye konuştu.

Villeroy, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransız ekonomisine ilişkin yıllık raporu sunmak üzere düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada "Dolayısıyla para politikasındaki gevşeme dönemi bütçe konsolidasyonu için elverişli koşullar yaratıyor" dedi.