Centeno’ya göre ECB bu yıl faizi 100 baz puandan fazla indirebilir

Econostream'e konuşan Centeno, ECB'nin Mart ayındaki tahmin modelinin bu yıl 100 baz puanlık kümülatif bir gevşeme öngördüğünü, ancak o zamandan bu yana enflasyonun beklenenden daha düşük geldiğini gözlemledi.

Bunun bu yıl toplamda 100 baz puandan fazla kesintiye kapı açıp açmadığı sorulduğunda Centeno, "Evet, potansiyel olarak. Bu gerçeğin teyit edilmesine bağlı, çünkü Mart ayında %2'ye beklediğimizden daha hızlı ulaşacağız" yanıtını verdi.

Zayıf faaliyet ve enflasyondaki aşağı yönlü revizyonların ECB Yönetim Konseyi'nin verilere 'ek endişeyle' bakmasını gerektirdiğini ifade eden Centeno, "Şu anda %2'ye çok yakınız ve hatta önümüzdeki aylarda enflasyonun geçici de olsa %2'nin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Faiz oranlarını sadece enflasyon %2'ye ulaştığında düşüremeyiz" diye konuştu.

Mart ayındaki aşağı yönlü sürprizlerle birlikte, bu para politikası döngüsünün faiz oranlarının düşürülmesini içeren bir sonraki aşamasının daha net olduğunu anlatan Centeno, şu anda ekonomik tahminlerin, durgunluk olmadan dezenflasyon sürecine izin veren benzersiz bir durum olan ve Centeno'nun işgücü piyasası temettüsü olarak adlandırdığı şeye dayanması nedeniyle büyük bir risk olduğunu açıkladı.

Bu nedenle, para politikasının işgücü piyasasını koruması gerektiğini ifade eden Centeno, para politikası duruşunda bir değişikliğin ertelenmesinin nihayetinde daha sert adımlar gerektirebileceği uyarısında bulundu.

Centeno, "Çünkü çok uzun süre beklersek, işgücü piyasasındaki durumun kötüleşmesi bizi belki de daha agresif faiz indirimlerinden bahsetmeye itebilir" dedi.

Olası zorlukları önceden görebilmek için, "genel olarak ekonomi politikasını ve özellikle de para politikasını kademeli olarak ve marjda belirleme" taraftarı olacağını da belirten Centeno, levcut enflasyon tahminlerinin fiyat istikrarı ile zaten uyumlu olduğunu ve ECB'nin sonraki adımlarını değerlendirirken bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Bu yıl bazı aylarda yıllık bazda %2'nin altında değerlere ulaşan enflasyonumuz var. Enflasyon 2025'in ortalarından itibaren sürekli olarak %2'nin biraz altında seyredecek" diye konuşan, "Başka bir deyişle, enflasyon şu anda %2 seviyesinde, bu konuda pek şüphe yok" dedi.

ECB'nin fiyat istikrarına ulaşması için uygun esneklik düzeyi sorulduğunda, "Bu para politikası sürecinin sonunda %2'ye yakın bir faiz oranı hedefinin şu anda bunun için iyi bir ölçüt" yanıtını veren Centeno, "Bu da 25 baz puanlık bir, iki, üç, dört indirim yapsak bile, her zaman nötr orandan daha yüksek bir faiz oranına sahip olacağımız, yani hala finansal sıkılığın olduğu bir bölgede olacağımız anlamına geliyor" dedi.