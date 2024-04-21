Emekli ve memur maaşları için 3 düzenleme geliyor

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı %49,25 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde ise emekli ve memur zammıyla birlikte tüm maaşlar yeniden artacak.
6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. Bu 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.
TEMMUZ AYINDA 3 DÜZENLEME YAPILACAK
Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere iki kez belirleniyor. Bu zamların belirlenmesinde doğrudan etkili olan faktörlerden biri 6 aylık enflasyon rakamlarıdır. Son zamanlarda ise bu rakamlara ek olarak refah payı verilmesi dikkat çekiyor.
Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerine eklenen rakamlarla memur enflasyon farkı belirleniyor. Bu fark üzerine yeni toplu sözleşme zammı eklenerek memur zammı hesaplanıyor.
Örneğin, Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı %15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde ise bu rakam %10 olacak.
REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.
Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti:
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU