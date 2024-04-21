Emekli ve memur maaşları için 3 düzenleme geliyor

TEMMUZ AYINDA 3 DÜZENLEME YAPILACAK

Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı

En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek

Memur ve memur emeklisi için maaş artışları

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere iki kez belirleniyor. Bu zamların belirlenmesinde doğrudan etkili olan faktörlerden biri 6 aylık enflasyon rakamlarıdır. Son zamanlarda ise bu rakamlara ek olarak refah payı verilmesi dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerine eklenen rakamlarla memur enflasyon farkı belirleniyor. Bu fark üzerine yeni toplu sözleşme zammı eklenerek memur zammı hesaplanıyor.

Örneğin, Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı %15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde ise bu rakam %10 olacak.