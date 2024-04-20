Sabit işlem ücretiyle 80’den fazla ülkeye 7/24 para transferi Papara’da

Yurt dışına para transferinde sınırları kaldırarak kullanıcılarına sabit işlem ücretiyle 7/24 para gönderme imkanı sunan finansal teknoloji şirketi Papara, para transferi yapılabilecek ülke sayısını 80'in üzerine çıkardı. 19 milyonun üzerinde Papara kullanıcısı 5 kıtada; aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Filipinler, Kenya ve Peru'nun da yer aldığı 80'den fazla ülkeye para transferini diledikleri zaman dakikalar içinde gerçekleştirebiliyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra, Papara kullanıcıları artık Kuzey-Güney Amerika ve Asya ülkeleriyle birlikte Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'a da hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde para transferi yapabilecek.





GÖNDERİM TUTARINA GÖRE DEĞİŞMEYEN SABİT İŞLEM ÜCRETİ

Papara yurt dışına para transferinde öngörülemeyen sürpriz maliyetleri ortadan kaldırıyor. Papara, yurt dışına ister eğitim gören çocuğuna harçlık ister yakınlarına alışveriş harcaması için para göndermek isteyenlerin sürpriz maliyetlerle karşılaşmaması için ülkeye göre değişen sabit transfer ücreti uyguluyor.

Papara'da Avrupa ülkelerine yapılan transferlerde sabit işlem ücreti 1 euro, Birleşik Krallık'a yapılan transferlerde 1 pound ve Amerika'ya yapılan transferlerde ise 2,5 dolar olarak uygulanıyor. Uygulanan işlem ücreti, gönderilen tutara göre değişmezken; kullanıcılar aylık toplam 10.000 euro transfer limiti dahilinde gerçekleştirecekleri her transfer işleminde yalnızca ülke bazında belirlenen sabit ücreti ödüyor.

LANSMAN DÖNEMİNE ÖZEL İLK İŞLEM ÜCRETSİZ

Yurt dışına para gönderirken hızı ve kolaylığı deneyimlemek isteyen kullanıcılar, lansman dönemi boyunca gerçekleştirecekleri ilk para transferinde işlem ücreti ödemiyor.

30 BİNDEN FAZLA TRANSFER İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Papara kullanıcılarının yurt dışı para transferi ürününü ilk günden beri büyük bir ilgiyle karşıladığını belirten Papara CEO'su Emre Kenci, bugüne kadar toplamda 30 binden fazla işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. 2024 Nisan'a kadar en çok para transferi yapılan ilk 5 ülke Almanya, Birleşik Krallık, Filipinler, Hollanda ve Endonezya oldu. Kenci, "Herkese daha hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünler geliştirmek için çalışan Papara, sınırları kaldırmayı seven bir şirket. Yurt dışı para transferi ürünümüzün 80'den fazla ülkeye genişlemesiyle birlikte kullanıcılarımıza daha kapsayıcı bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bireysel kullanıcılarımız için Papara'nın finansal evreni; yurt dışı para transferi, sigorta ve yatırım ürünleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Finansal "Super App" olma yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

'PAPARA PARA YOLLARI' KAMPANYASI İLGİ UYANDIRDI

Genişleyen kapsamıyla 80'den fazla ülkeye hızlı ve güvenli para transferini 'Papara Para Yolları' çatısı altında hazırlanan kampanya ile duyuran Papara, üç farklı TV reklam filmi yayınladı. Reklam filmleri dikkat çekici görsel dünyası ile ilgi uyandırırken, "1 euro'ya Avrupa'ya, 1 pound'a İngiltere'ye, 2,5 dolara Amerika'ya gidemezsin ama paran gider." sloganıyla sabit işlem ücretine vurgu yapıyor.