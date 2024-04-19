Fed üyesi Bostic: Faiz artırımı düşünülebilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine doğru ilerlemeye devam etmemesi halinde, merkez bankacıların faiz artırımını düşünmeleri gerekeceğini söyledi.

Miami Üniversitesi'nde konuşan Bostic, "Enflasyon durursa ya da ters yönde, hedefimizden uzaklaşmaya başlarsa, buna yanıt vermekten başka bir seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bugün bulunduğumuz kısıtlama düzeyinin işi yapmak ya da işi halletmek için yeterli olmadığı görülürse, oranları artırmaya açık olmalıyım" dedi.

Fed'in %2'lik enflasyon hedefine doğru ilerleme son aylarda yavaşladı ve ABD merkez bankacıları genel olarak bunun, faiz oranlarını düşürmek için aciliyet olmaksızın muhtemelen daha uzun süre mevcut seviyelerde tutacakları anlamına geldiğini söylediler.

Bostic'in kendisi de bu görüşü benimsedi ve şu anda enflasyon daha hızlı düşerken daha önce beklediği iki faiz indirimi yerine 2024'ün sonlarında bir faiz indirimi öngörüyor.