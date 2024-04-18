idefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek

1996'da kurulan Türkiye'nin ilk e-ticaret markalarından idefix, hızlı bir dönüşüm sürecinde. Kitapla başlayan idefix'in hikayesi Türkiye'nin en iddialı e-ticaret platformlarından biri olmaya doğru ilerliyor. Sekiz aylık bir süreçte ürün yelpazesi yaklaşık 200 bin kitaptan, farklı sektörlerden 3 milyon ürüne kadar çıkmış durumda. idefix artık oyuncaktan, anne bebek ve elektronik ürünlerine; market ürünlerinden, mobilya ve ev gereçlerine kadar müşterilerinin ihtiyaç duyacağı birçok alanda seçenekler ve avantajlar sunuyor... Çok hızlı büyüyen markanın 2022-2024 arasındaki büyüme hedefi de tam 20 kat.

idefix Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Önder Oğuzhan, şirketin bugününü ve gelecek hedeflerini anlatıyor.