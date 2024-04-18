Apara Gündem ECB üyesi Guindos: Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir
Giriş Tarihi: 18.4.2024 11:10 Son Güncelleme: 18.4.2024 11:14

ECB üyesi Guindos: Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir

ECB üyesi Guindos: Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonda düşüşün faiz indirimini getirebileceğini belirtti.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesi enflasyonunun daha da düşeceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat artışı koşullarının karşılanması halinde faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi ve bankanın en son yönlendirmesini tekrarladı.

De Guindos yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmemiz, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize yakınsadığına dair güvenimizi daha da arttırırsa, para politikası kısıtlamasının mevcut seviyesini düşürmek uygun olacaktır" dedi.

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ECB üyesi Guindos: Enflasyonda düşüş faiz indirimini getirebilir
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