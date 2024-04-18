Apara Gündem BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak
Giriş Tarihi: 18.4.2024 09:11 Son Güncelleme: 18.4.2024 09:12

BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak

BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi, faiz artırımının çok yavaş olacağını açıkladı.

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi Perşembe günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının gelecekteki faiz artırım hızının muhtemelen diğer büyük merkez bankalarının agresif faiz artırımlarından çok daha yavaş olacağını söyledi.

Noguchi, "Politika faizi ayarlamasının hızıyla ilgili olarak, son yıllarda diğer büyük merkez bankalarınınkiyle karşılaştırılamayacak bir hızda yavaş olması bekleniyor. Bunun nedeni, fiyatların trend olarak %2 civarında artmaya devam ettiği bir duruma ulaşmanın makul bir süre alacak olmasıdır" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz