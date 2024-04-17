SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi' sorusu yanıt buldu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE DEĞİL

Ocak 2024'te yapılan zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkan asgari ücrete ilişkin yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan "Başta nasıl bir karar alındıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" dedi.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?