ECB üyesi: Orta Doğu’daki gerginlikler faiz indirimine yönelik en büyük tehdit

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann'a göre, Orta Doğu'daki gerginlikler Avrupa Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimine yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor.

Holzmann, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu aşamada en büyük tehdidin jeopolitik olduğunu düşünüyorum, çünkü Orta Doğu'da neler olduğunu gördük. Tahmin edebileceğiniz gibi, sadece Hürmüz Boğazı'nda bir gemi battığında farklı bir petrol fiyatına sahip olabilirsiniz ve bu elbette stratejimizi yeniden düşünmemizi gerektirebilir" dedi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn de yaptığı açıklamada, "En büyük riskler jeopolitikten, hem Ukrayna'daki kötüleşen durumdan hem de tüm sonuçlarıyla birlikte Orta Doğu çatışmasının olası tırmanışından kaynaklanıyor. Yaz yaklaştıkça, enflasyonun öngörüldüğü gibi düşmeye devam etmesi koşuluyla, para politikasındaki kısıtlama düzeyini azaltmaya başlayabiliriz." dedi.

Holzmann, ECB'nin ana karar alma organının en muhafazakar üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve faiz indirimlerinin aceleye getirilmemesinin daha güvenli olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.