Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden Şubat ayı cari işlemler dengesi verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştüğünü belirten Bakan Şimşek, 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleştiğini bildirdi.

Cari açıktaki düşüşün orta vadeli programın çalıştığını gösterdiğini ifade eden Şimşek, dezenflasyon için uyguladıkları politikaların etkisi ile söz konusu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam edeceğini aktardı.

"Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor" diyen Bakan Şimşek, cari açıktaki azalmanın döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacağını söyledi.