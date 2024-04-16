Türkiye X’i kısıtlamaya hazırlanıyor

X İÇİN SÜRE DOLUYOR

Ekim ayında temsilci bildirmemesi sebebiyle 10 milyon TL idari para cezası verilen platforma sonrasında 30 milyon TL daha idari para cezası verildi. Bunun üstüne bir de reklam yasağı getirilerek temsilci ataması için 3 ay süre verildi. Türkiye'deki yasal yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmeyen X için süre doluyor.

SON UYARIYA DA KULAK VERMEZSE BANT GENİŞLİĞİ DARALTILACAK

Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na hızla uyum sağlarken Türkiye'de kurallara uymayan X'e uygulanan yaptırımların sonraki aşaması sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması olacak.

BTK bant daraltmasına gittiğinde X uygulaması Türkiye'de kullanılamayacak.