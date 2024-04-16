Apara Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur
Giriş Tarihi: 16.4.2024 16:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki 5 yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Programda geçen 'kırılgan gruplar' yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. Bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki 5 yıllık iş birliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Programda geçen 'kırılgan gruplar' yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. Bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur
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