Apara Gündem BOJ'un Mart 2025'e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü
Giriş Tarihi: 16.4.2024 08:46 Son Güncelleme: 16.4.2024 09:18

BOJ'un Mart 2025'e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü

BOJ’un Mart 2025’e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü

Morgan Stanley, Japonya Merkez Bankası (BOJ) için Mart 2025'e kadar 2 faiz artımı yapacağını öngördü.

Morgan Stanley, Japonya Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk çeyreğine kadar politika faizini iki kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Morgan Stanley'in Japonya baş ekonomisti Takeshi Yamaguchi, Temmuz 2024'te politika faizini %0,25'e çıkarmak için 15 baz puanlık bir artışa yönelik baz senaryosunu koruyor, ancak şimdi Ocak 2025'te 25 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyor.

Yamaguchi bu beklentisini ortaya koyarken, Başkan Ueda'nın enflasyonun kademeli olarak hızlanması halinde BOJ'un teşviklerin kapsamını azaltmayı değerlendireceği yönündeki daha şahin yorumlarına, daha şahin bir Fed politika yörüngesine ve zayıf JPY ve bahar ücret müzakerelerinin sonuçlarındaki güç nedeniyle 2Y 2024'te daha yüksek enflasyon risklerine atıfta bulunuyor.

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BOJ'un Mart 2025'e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü
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